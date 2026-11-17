PONTIANAK POST – Bayer Leverkusen meraih kemenangan dramatis saat bertandang ke markas VfB Stuttgart dalam lanjutan pekan ke-10 Frauen Bundesliga 2026/2027.

Leverkusen menang 3-2 setelah Caroline Kehrer mencetak gol penentu pada menit 90+2, Senin (16/11/2026).

Bermain di GAZi-Stadion auf der Waldau, Leverkusen lebih dahulu membuka keunggulan melalui Loreen Bender pada menit ke-20.

Advertisement Baca Juga: Southampton Women Pesta Lima Gol di Turf Moor, Burnley Tak Berkutik Hadapi Gempuran Tim Tamu

Tembakannya dari luar kotak penalti gagal dihentikan kiper Stuttgart, Laura Giuliani.

Stuttgart langsung bangkit selepas turun minum. Dafina Redzepi menyamakan kedudukan pada menit ke-46 melalui tembakan spektakuler dari luar kotak penalti.

Advertisement Namun, Leverkusen kembali unggul setelah Maja Sternad mencetak gol pada menit ke-59.

Stuttgart tidak menyerah dan berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 melalui Mira Arouna pada menit ke-87.

Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Caroline Kehrer muncul sebagai penentu.

Memanfaatkan umpan Valentina Mädl, Kehrer mencetak gol kemenangan pada menit 90+2.

Kemenangan tersebut mengantarkan Leverkusen mengoleksi 19 poin dan menempati peringkat kelima klasemen, hanya terpaut satu angka dari Eintracht Frankfurt di posisi ketiga.