PONTIANAK POST – Timnas Wanita Inggris bersiap mengumumkan skuad untuk menghadapi Ukraina dalam babak play-off kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027.

Pelatih Sarina Wiegman dijadwalkan mengumumkan daftar pemain pada Selasa (17/11/2026) pukul 11.00 waktu Inggris.

Pengumuman tersebut menjadi perhatian karena Inggris hanya membutuhkan dua pertandingan untuk mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil.

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Lionesses akan menghadapi Ukraina dalam dua leg pada Desember mendatang.

Pertandingan pertama berlangsung pada Selasa (1/12/2026) pukul 17.00 waktu setempat di Pinatar Arena, Spanyol.

Advertisement Sementara leg kedua digelar Sabtu (5/12/2026) pukul 17.30 waktu setempat di Stadion Wembley, London.

Inggris melangkah ke babak play-off berikutnya setelah melewati Yunani pada putaran pertama kualifikasi.

Lionesses tampil meyakinkan dengan kemenangan agregat 8-1 dalam dua pertandingan.

Keberhasilan tersebut meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Wiegman untuk menghadapi Ukraina.

Pelatih asal Belanda itu sebelumnya menyampaikan antusiasmenya menghadapi perjalanan menuju Brasil.