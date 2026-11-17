PONTIANAK POST – Bek Timnas Wanita Inggris, Jess Carter, dikabarkan segera meninggalkan Gotham FC dan bergabung dengan Bay FC pada bursa transfer mendatang.

Pemain berusia 29 tahun itu akan merapat ke klub National Women's Soccer League (NWSL) tersebut dengan status bebas transfer.

Sejumlah sumber mengonfirmasi bahwa mantan pemain Chelsea tersebut akan memperkuat Bay FC.

Advertisement Baca Juga: Timnas Wanita Inggris Segera Umumkan Skuad Desember, Sarina Wiegman Bidik Tiket Piala Dunia 2027

Carter bergabung dengan Gotham FC pada 2024 setelah enam tahun membela Chelsea di Liga Inggris. Sepanjang musim 2026, dia tampil dalam 30 pertandingan di seluruh kompetisi.

Selama memperkuat Gotham, Carter ikut mengantarkan klub tersebut menjuarai NWSL Championship 2025 dan meraih NWSL Shield 2026.

Advertisement Sayangnya, perjalanan Gotham untuk mempertahankan gelar juara terhenti setelah kalah dari KC Current pada semifinal playoff musim ini.

Carter mengaku memiliki pengalaman berharga selama memperkuat klub asal New Jersey tersebut.

"Dua setengah tahun terakhir di sini benar-benar luar biasa. Orang-orang di klub ini sangat istimewa, dan menurut saya, itulah pujian terbesar yang bisa saya berikan kepada klub," kata Carter seperti dikutip dari Sports Illustrated.

Kedatangan Carter menjadi bagian penting dari upaya Bay FC memperbaiki performa.

Klub tersebut mengakhiri musim 2026 di posisi ke-14 klasemen NWSL dan gagal menembus playoff.