PONTIANAK POST – Newcastle United Women mendapatkan lawan dari divisi kelima, Mancunian Unity, pada putaran ketiga Women's FA Cup atau Piala FA Wanita 2026/2027.

Hasil undian yang diumumkan Senin (16/11/2026) membuat The Magpies harus menjalani pertandingan tandang pada 12-13 Desember mendatang.

Pertemuan ini menjadi ujian menarik bagi Newcastle yang sedang memimpin klasemen Barclays Women's Super League 2 (WSL 2).

Sebaliknya, Mancunian Unity berpeluang menciptakan kejutan dengan menghadapi salah satu tim terkuat di kompetisi kasta kedua sepak bola wanita Inggris.

Menurut laporan TNT Sports, Newcastle tampil impresif sepanjang musim ini. Mereka belum terkalahkan dalam delapan pertandingan WSL 2, dengan catatan enam kemenangan dan dua hasil imbang.

Advertisement The Magpies juga menunjukkan ketajaman lini serang dengan mencetak 19 gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Sementara itu, Mancunian Unity berhasil melangkah ke putaran ketiga setelah menyingkirkan Workington Town pada babak pertama dan membuat kejutan dengan mengalahkan Notts County, klub dari kompetisi National League.

Newcastle sebenarnya memiliki pengalaman menghadapi Mancunian Unity. Kedua tim terakhir bertemu pada November 2023.

Saat itu, Newcastle tampil dominan dan membawa pulang kemenangan telak 9-2 di kandang lawan.

"Kami akan menghadapi Mancunian Unity di laga tandang pada putaran ketiga Piala FA Wanita," demikian pernyataan resmi Newcastle United melalui situs klub.