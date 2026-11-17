PONTIANAK POST – Manchester United Women mulai menyusun rencana transfer untuk memperkuat skuad pada bursa Januari 2027.

Nama gelandang serang Timnas Spanyol, Fiamma Benítez, masuk radar pelatih Eva Olid.

Pemain berusia 22 tahun tersebut saat ini memperkuat Atlético Madrid. Kemampuannya bermain sebagai gelandang maupun penyerang membuat Benítez menjadi target menarik bagi Setan Merah.

Laporan The Peoples Person, Senin (16/11/2026), mengungkapkan bahwa Olid sangat mengagumi kualitas permainan Benítez.

Namun, upaya Manchester United mendapatkan Benítez diperkirakan tidak mudah. Atlético Madrid sebelumnya sudah menolak melepas pemain tersebut pada bursa transfer musim panas 2026.

Advertisement Benítez memiliki catatan impresif bersama klub Spanyol itu. Dia telah mencetak 23 gol dan menyumbangkan 22 assist dalam 92 penampilan.

Di level internasional, gelandang serang tersebut mengoleksi dua gol dari 16 pertandingan bersama Timnas Spanyol.

Manchester United dikabarkan sudah mulai melakukan penjajakan terhadap sejumlah target Januari. Namun, belum ada negosiasi konkret maupun kesepakatan transfer yang diumumkan.

Kehadiran Benítez berpotensi mengubah komposisi lini serang Manchester United. Dia dapat dimainkan di belakang penyerang utama dalam skema 3-4-2-1 yang mulai diterapkan Olid.

Situasi tersebut bisa memengaruhi kesempatan bermain Ella Toone dan Jess Park. Keduanya selama ini menjadi pilihan untuk mengisi posisi pendukung penyerang utama.