PONTIANAK POST - Borneo FC Samarinda menghadapi Manila Digger pada matchday kedua Grup A ASEAN Club Championship 2026/2027 (Shopee Cup) di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (18/11/2026) pukul 19.00 WIB, dengan prediksi skor yang terbelah antara kemenangan Pesut Etam dan kejutan tim asal Filipina.

Bek Borneo FC, Daniel Mikolajewski, menegaskan tekad timnya meraih tiga poin, tetapi sejumlah model prediksi pertandingan justru melihat Manila Digger memiliki peluang memberikan perlawanan serius.

Namun, bursa masih menempatkan Borneo FC sebagai unggulan, sedangkan beberapa analisis statistik memperkirakan Manila Digger mampu menang dengan skor 2-1.

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Di tengah perbedaan prediksi tersebut, Borneo FC memiliki motivasi tersendiri untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya.

Daniel Mikolajewski menyampaikan tekad itu melalui wawancara yang dikutip akun Instagram resmi ASEAN United FC, Selasa (17/11).

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"Kami ingin menang, setiap pertandingan, tetapi kami tahu akan menghadapi pertandingan sulit melawan tim yang bagus dan kami tahu apa yang harus dilakukan," ujar Daniel.

Bek asal Polandia itu juga menegaskan seluruh pemain akan bekerja keras dan memberikan kemampuan terbaik demi mencapai target tim.

"Tujuan kami besok adalah menang, meraih tiga poin, dan memberikan banyak kebahagiaan kepada para pendukung," katanya.

Borneo FC sebelumnya bermain imbang 0-0 melawan Buriram United pada pertandingan pembuka Grup A, sedangkan Manila Digger belum memainkan pertandingan pertamanya karena mendapat giliran istirahat.

The Diggers datang dengan modal empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir yang tercatat sebelum laga ini.