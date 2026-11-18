PONTIANAK POST - Ho Chi Minh City (HCMC) Police FC bertekad menghentikan Buriram United pada lanjutan Grup A Shopee Cup 2026/2027 di Stadion Bình Dương, Rabu, 18 November 2026, pukul 18.00 WIB, dengan mengandalkan permainan menyerang meski harus menghadapi juara bertahan asal Thailand tersebut.

Pelatih Police FC , Arthur Diles, menegaskan timnya tidak akan bermain terlalu defensif dalam pertandingan yang menjadi kesempatan meraih kemenangan pertama di kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut.

Menurut laporan kantor berita Nhân Dân, Diles telah menyiapkan sejumlah alternatif pemain dan strategi, termasuk mengantisipasi kondisi pemain yang mengalami cedera.

Advertisement "Kami sudah mempersiapkan pertandingan melawan Buriram United dengan sangat matang. Kami telah mempertimbangkan komposisi pemain, termasuk kemungkinan adanya pemain cedera, serta strategi yang akan diterapkan," kata Diles dalam konferensi pers, Selasa, 17 November 2026.

Pelatih asal Australia itu juga mengakui Buriram United memiliki kekuatan, terutama melalui pemain asing berkualitas.

Advertisement Namun, dia percaya anak asuhnya mempunyai kemampuan untuk memberikan perlawanan.

Minh Hoang Cedera, Buriram Juga Kehilangan Pemain

Salah satu persoalan yang harus dihadapi Police FC adalah absennya gelandang Minh Hoang akibat cedera.

Diles mengonfirmasi pemain tersebut diperkirakan harus menepi selama beberapa pekan, sementara pemain lainnya tetap menjalani persiapan menjelang pertandingan.

Di sisi lain, Buriram United juga tidak datang dengan kekuatan terbaik karena sejumlah pemain penting asal Thailand mengalami masalah ketersediaan.

Meski demikian, pelatih Buriram United, Raul Caneda, menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi ambisi timnya mempertahankan gelar juara.