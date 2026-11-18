PONTIANAK POST - Delapan negara memastikan tiket ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027 setelah Norwegia mengalahkan Denmark 3-2 pada pertandingan terakhir fase grup di Stadion Parken, Kopenhagen, Rabu (18/11/2026) dini hari WIB.

Norwegia menjadi kontestan terakhir yang lolos setelah membalikkan ketertinggalan dua gol melalui penampilan impresif Erling Haaland dan rekan-rekannya.

UEFA melalui laman resminya mengonfirmasi delapan negara yang melaju ke babak delapan besar, yakni Prancis, Belgia, Jerman, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugal, dan Norwegia.

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Pertandingan di Kopenhagen menjadi penentu perebutan tiket terakhir dari Grup A4.

Denmark sempat unggul 2-0 melalui Rasmus Hojlund pada menit ke-11 dan Pierre-Emile Hojbjerg tiga menit kemudian.

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Norwegia memperkecil ketertinggalan melalui Haaland sebelum turun minum.

Martin Odegaard kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-83, sedangkan Haaland memastikan kemenangan melalui penalti pada masa tambahan waktu.

Laporan pertandingan UEFA menyebut gol penalti tersebut menjadi penentu keberhasilan Norwegia mengamankan posisi kedua Grup A4 dengan sembilan poin.

Denmark juga mengoleksi sembilan poin, tetapi harus puas di posisi ketiga sehingga gagal melaju ke perempat final.

Portugal menjadi juara Grup A4 dengan 15 poin setelah mengalahkan Wales 3-2 di Cardiff.