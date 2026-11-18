PONTIANAK POST - Sepak bola Indonesia mencatat pencapaian bersejarah dengan meloloskan empat tim nasional dari kategori berbeda ke putaran final Piala Asia 2027, yakni timnas senior, U-20, U-17, dan U-17 putri.

Kepastian itu diperoleh setelah Timnas Indonesia U-17 mengalahkan Afghanistan dengan skor 4-0 pada pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Selasa (17/11).

Kemenangan tersebut melengkapi tiga tiket yang sebelumnya diamankan Timnas Indonesia senior, U-20, dan U-17 putri.

Advertisement Keempat tim akan mewakili Indonesia dalam empat turnamen yang digelar di Arab Saudi, Tiongkok, dan Uzbekistan sepanjang rangkaian kompetisi 2027.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut pencapaian tersebut dengan bangga dan mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan pembinaan sepak bola nasional.

Advertisement "Ini yang membanggakan. Empat timnas, empat negara tuan rumah, satu tahun kalender prestasi. Semoga ini konsisten dan kita minta terus dijaga, karena konsistensi adalah satu-satunya ukuran bahwa pembinaan benar-benar berjalan," kata Erick, dilansir jawapos.com.

Empat Tiket dari Empat Tim Nasional

Timnas Indonesia U-17 menjadi wakil terakhir yang memastikan tempat di putaran final Piala Asia 2027.

Mengacu pada laporan resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Indonesia mengamankan tiket setelah menjadi salah satu pemenang grup kualifikasi.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-20 lebih dahulu memastikan kelolosan pada 6 September 2026 setelah mengalahkan Australia 2-0 dalam pertandingan terakhir Grup H kualifikasi di Laos.

Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi tujuh poin dan keluar sebagai juara grup.