PONTIANAK POST - Penyerang Persib Bandung, Mariano Peralta, mengakui tekanan bermain bersama Maung Bandung jauh berbeda dibandingkan klub-klub lain yang pernah dibelanya, termasuk Borneo FC, setelah menjalani proses adaptasi pada kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Pemain asal Argentina yang pernah meraih penghargaan pemain terbaik BRI Super League tersebut mengatakan, masa awal bergabung dengan Persib tidak berjalan mudah karena harus mengenal rekan setim, memahami ide permainan, serta menyesuaikan diri dengan pendekatan taktik pelatih.

Dalam wawancara yang dikutip JawaPos.com, Peralta mengungkapkan bahwa besarnya tekanan di Persib menjadi salah satu tantangan tersendiri baginya.

Advertisement "Awalnya memang sulit, seperti yang saya katakan kepada Luka Menalo kemarin, kami sedang mengenal rekan setim dan ide-ide baru yang juga baru bagi saya, tetapi semua orang tahu tekanan bermain di Persib berbeda dengan tim-tim lain," kata Peralta.

Tekanan Besar dan Ekspektasi Juara Persib

Persib merupakan salah satu klub dengan ekspektasi tinggi di sepak bola Indonesia setelah berhasil meraih gelar juara liga dalam tiga musim beruntun.

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Situasi tersebut membuat setiap pemain dituntut memberikan performa maksimal dan membantu tim meraih kemenangan, baik ketika bermain di kandang maupun saat menjalani pertandingan tandang.

Peralta yang sebelumnya memperkuat Borneo FC selama dua tahun di Samarinda kini harus beradaptasi dengan lingkungan sepak bola Bandung yang memiliki karakter berbeda.

Besarnya dukungan suporter serta tuntutan mempertahankan prestasi menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus dihadapi penyerang berusia produktif tersebut.

Mulai Menikmati Kehidupan di Kota Bandung

Di luar lapangan, Peralta juga mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di Bandung yang menurutnya memiliki suasana berbeda dibandingkan Samarinda.

Dia menilai Bandung merupakan kota yang lebih besar dan ramai sehingga aktivitas di luar rumah tidak selalu mudah dilakukan.