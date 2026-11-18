PONTIANAK POST – Manchester City Women menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas BK Häcken Women dalam lanjutan Liga Champions Wanita 2026/2027, Rabu (18/11/2026).

Pertandingan yang berlangsung di Hisingen Arena, Gothenburg, Swedia, tersebut dijadwalkan kick-off pukul 18.45 waktu setempat atau Kamis (19/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Menurut Sky Sports, Manchester City menempati peringkat keenam klasemen fase liga. Mereka hanya terpaut dua poin dari zona empat besar yang memberikan tiket otomatis ke perempat final.

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Sementara itu, BK Häcken berada di posisi ke-15. Tuan rumah datang dengan modal hasil imbang tanpa gol melawan Chelsea pada pertandingan sebelumnya.

Pelatih Manchester City, Andrée Jeglertz, mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan lawan.

Advertisement Dikutip dari situs resmi Manchester City, ia mengatakan, "Mereka merupakan tim yang sangat terorganisasi dan disiplin dalam bertahan. Mereka bekerja keras bersama-sama dan juga berbahaya ketika melakukan serangan balik."

Sementara itu, pelatih BK Häcken, Elena Sadiku, sebelumnya menegaskan timnya masih menjalani proses perkembangan.

"Kami memiliki tim yang benar-benar baru, dengan sembilan pemain yang menjalani debut. Kami sedang berada dalam sebuah proses," ujar Sadiku, dikutip dari Fotbollskanalen.

Dari kubu pemain, Beth Mead menunjukkan keyakinan terhadap kekuatan Manchester City.

"100 persen. Ini skuad yang menarik dan hebat. Kami memiliki kebersamaan luar biasa serta mampu menemukan berbagai cara untuk meraih kemenangan," kata Mead melalui situs resmi Manchester City.