PONTIANAK POST - Liverpool mulai mempertimbangkan Mikel Jauregizar sebagai alternatif Lamine Camara untuk memperkuat lini tengah pada bursa transfer Januari 2027, menyusul kebutuhan klub mencari tambahan tenaga di sektor tersebut.

Gelandang Athletic Bilbao itu masuk dalam daftar pemain yang dipantau The Reds, meskipun Camara dari AS Monaco masih dinilai sebagai pilihan utama.

Laporan Anfield Watch menyebut Liverpool memasukkan Jauregizar dalam daftar target transfer untuk menghadapi kebutuhan penguatan lini tengah.

Advertisement Pemain berusia 23 tahun tersebut memiliki nilai pasar sedikit di bawah 21 juta poundsterling atau sekitar Rp400 miliar, berdasarkan data Transfermarkt.

Nilai itu membuat Jauregizar berpotensi menjadi opsi lebih terjangkau dibandingkan Camara, sekaligus membuka peluang bagi Liverpool untuk bergerak pada bursa transfer musim dingin.

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Jauregizar telah tampil dalam tujuh pertandingan La Liga musim ini, tetapi baru tiga kali dipercaya sebagai starter.

Statistik duel juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan Liverpool karena gelandang Athletic Bilbao itu hanya memenangi 51 persen duel di kompetisi tertinggi Spanyol musim ini.

Angka tersebut lebih baik dibandingkan catatannya pada musim 2025/2026 yang mencapai 47 persen, tetapi masih tertinggal dari Camara.

Gelandang AS Monaco tersebut memenangi 66 persen duel di Ligue 1 musim ini, sehingga dinilai memiliki keunggulan dalam aspek perebutan bola.

Camara juga dianggap lebih matang dalam penguasaan bola dan tetap menjadi pilihan yang lebih menjanjikan bagi Liverpool, baik untuk mendatangkannya pada Januari maupun musim panas mendatang.