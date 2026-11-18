PONTIANAK POST – Real Madrid Women membidik kemenangan kedua secara beruntun saat menjamu Inter Milan Women pada lanjutan Liga Champions Wanita 2026/2027, Rabu (18/11/2026).

Pertandingan kelima fase liga tersebut berlangsung di Stadion Alfredo Di Stéfano, Madrid, Spanyol. Kick-off dijadwalkan pukul 18.45 waktu setempat atau Kamis (19/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Real Madrid berada di peringkat ketujuh dengan koleksi enam poin dari empat pertandingan. Sementara Inter menempati posisi ke-13 dengan empat poin.

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Tuan rumah memiliki modal kemenangan 3-0 atas Paris FC pada pertandingan sebelumnya. Sebaliknya, Inter baru saja menelan kekalahan 1-4 dari Manchester City.

Pelatih Real Madrid, Pau Quesada, meminta anak asuhnya tampil maksimal. Ia menilai Inter memiliki organisasi permainan yang kuat.

Advertisement "Semua pertandingan di Liga Champions berlangsung sangat ketat. Inter merupakan tim yang sangat baik dalam bertahan secara kolektif dan melakukan serangan ke ruang kosong. Mereka lawan yang sulit dihadapi," kata Quesada, dikutip dari situs resmi Real Madrid.

Pemain Real Madrid, Silvia Cristóbal, juga menegaskan ambisi timnya.

"Kami belum terkalahkan di Liga Champions dan ingin mempertahankan catatan tersebut. Kami menginginkan tiga poin dan akan berjuang mendapatkannya," ujarnya.

Pelatih Inter, David Sassarini, menyadari pentingnya pertandingan tersebut bagi perjalanan timnya di kompetisi Eropa.

"Kami menghadapi pertandingan yang sangat menarik. Ketika mendengar nama Real Madrid, tentu ada daya tarik tersendiri. Namun, kami membutuhkan poin untuk melanjutkan perjalanan luar biasa ini," kata Sassarini dikutip dari Inter TV.