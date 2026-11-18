PONTIANAK POST - Manchester United dikabarkan mengajukan tawaran senilai 83 juta poundsterling atau sekitar Rp1,7 triliun kepada Barcelona untuk merekrut Fermin Lopez, gelandang serang berusia 23 tahun yang diproyeksikan menjadi alternatif Bruno Fernandes di bawah Mauricio Pochettino.

Tawaran tersebut dilaporkan media Spanyol Sport pada Selasa, 17 November 2026, dengan Chelsea disebut turut mengajukan penawaran untuk mendapatkan pemain internasional Spanyol tersebut.

Manuver ini muncul menjelang dimulainya era Poche di Old Trafford, yang akan menjalani pertandingan pertamanya saat Manchester United menghadapi Liverpool di Anfield pada Minggu, 22 November 2026.

Advertisement Kebutuhan memperbaiki produktivitas serangan menjadi salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan pelatih baru tersebut setelah Manchester United hanya mencetak 14 gol dalam 10 pertandingan awal Premier League musim ini.

Fermin Lopez Tampil Produktif Bersama Barcelona

Lopez menjadi salah satu pemain yang menonjol di Barcelona sepanjang musim 2026/2027 berkat kontribusinya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang.

Menurut statistik yang dikutip Sports Mole, pemain berusia 23 tahun itu telah mengoleksi delapan gol dan tujuh assist dalam 15 penampilan di seluruh kompetisi.

Catatan tersebut melanjutkan performa positifnya pada musim 2025/2026 ketika mencetak 13 gol dan menyumbangkan 17 assist dalam 48 pertandingan.

Kemampuan bermain di sejumlah posisi lini depan menjadi kelebihan Lopez karena dia bisa ditempatkan sebagai penyerang maupun gelandang serang.

Di bawah pelatih Hansi Flick, pemain asal Spanyol tersebut lebih sering dimainkan di belakang Raphinha dalam peran menyerang yang memberinya ruang untuk menciptakan peluang sekaligus masuk ke kotak penalti.

Kualitas tersebut membuat Lopez menarik bagi Manchester United yang membutuhkan tambahan kreativitas dan produktivitas di sektor serangan.