PONTIANAK POST – Chelsea Women membidik kemenangan saat menjamu Paris Saint-Germain (PSG) Women pada lanjutan Liga Champions Wanita 2026/2027, Rabu (18/11/2026).

Pertandingan Matchday 5 fase liga tersebut berlangsung di Cherry Red Records Stadium, London. Kick-off dijadwalkan pukul 21.00 waktu setempat atau Kamis (19/11/2026) pukul 04.00 WIB.

Chelsea datang dengan catatan impresif. Tim asuhan Sonia Bompastor belum terkalahkan dalam empat pertandingan dan belum kebobolan satu gol pun.

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The Blues mengoleksi delapan poin dan menempati peringkat kelima. Mereka hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen.

Sebaliknya, PSG berada di posisi ke-10 dengan lima poin. Tim asal Prancis itu membutuhkan kemenangan setelah kalah 1-2 dari Bayern Munchen pada pertandingan sebelumnya.

Advertisement Pelatih Chelsea, Sonia Bompastor, menegaskan timnya memiliki kualitas untuk menembus empat besar dan lolos otomatis ke perempat final.

"Saya sudah mengatakan kepada para pemain bahwa hal yang bisa kami kendalikan adalah menampilkan permainan bagus dan memastikan kemenangan dalam dua pertandingan berikutnya," kata Bompastor, dikutip dari situs resmi Chelsea.

Kapten Chelsea, Erin Cuthbert, juga mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena dengan hasil positif.

"Kami belum memenangkan apa pun. Belum ada trofi di atas meja. Kami hanya berhasil menempatkan diri dalam posisi yang bagus," ujarnya.

Pelatih PSG, Paulo César, sebelumnya menegaskan pentingnya menjaga momentum positif timnya.