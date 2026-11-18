PONTIANAK POST - Arsenal dikabarkan masuk dalam persaingan merekrut David Boly, bek kanan Paris Saint-Germain (PSG) berusia 17 tahun yang mencuri perhatian setelah mencetak gol pada debutnya di Liga Champions saat menghadapi Villarreal.

Klub asal London tersebut disebut ingin mendapatkan tanda tangan Boly sebelum PSG mengamankan kontrak profesional pertamanya.

Laporan Le Parisien pada Selasa, 17 November 2026, menyebut Arsenal berencana menghubungi perwakilan sang pemain dalam beberapa pekan mendatang.

Advertisement Persaingan mendapatkan Boly juga melibatkan Eintracht Frankfurt dan Bayer Leverkusen yang lebih dahulu menunjukkan ketertarikan terhadap pemain muda tersebut.

David Boly Bersinar pada Debut Liga Champions

Boly mulai mendapatkan kesempatan bersama tim utama PSG pada akhir Oktober 2026 ketika masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 1-0 atas Troyes pada 30 Oktober.

Kesempatan berikutnya datang ketika PSG bertandang ke markas Villarreal dalam pertandingan Liga Champions yang berakhir dengan kemenangan telak 6-0.

Dalam pertandingan tersebut, Boly mencetak gol keenam PSG setelah menerima umpan Joao Neves.

Gol itu menjadi pencapaian penting bagi pemain berusia 17 tahun tersebut karena berhasil menandai debutnya di kompetisi antarklub paling bergengsi Eropa dengan kontribusi langsung berupa gol.

Kemenangan atas Villarreal juga menjadi bagian dari rangkaian 11 kemenangan beruntun PSG sebelum jeda internasional.

Perkembangan Boly membuat peluangnya mendapatkan menit bermain lebih banyak pada paruh kedua musim semakin terbuka.