PONTIANAK POST – Juventus Women membidik kemenangan saat menjamu Oud-Heverlee Leuven dalam lanjutan Liga Champions Wanita 2026/2027, Rabu (18/11/2026).

Pertandingan Matchday 5 fase liga tersebut berlangsung di Stadio Comunale Vittorio Pozzo-La Marmora, Biella, Italia. Kick-off dijadwalkan pukul 21.00 waktu setempat atau Kamis (19/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Juventus mengoleksi enam poin dari empat pertandingan dan masih berpeluang menembus babak perempat final. Namun, mereka harus segera bangkit setelah kalah telak 0-6 dari OL Lyonnes.

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Kemenangan 3-2 atas Inter Milan di kompetisi domestik menjadi modal penting bagi tim berjuluk Bianconere tersebut.

Sementara itu, OH Leuven baru mengumpulkan dua poin. Klub Belgia itu belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan fase liga.

Advertisement Pelatih Juventus, Isaac Guerrero, mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan lawan.

"Leuven merupakan tim yang pantas menjuarai liga Belgia dan lolos ke Liga Champions. Mereka bermain langsung, memiliki kecepatan dalam menyerang, serta mampu menyulitkan lawan. Kami tidak boleh menganggap mereka lebih lemah dibandingkan tim lain yang sudah kami hadapi," kata Guerrero, dikutip dari situs resmi Juventus.

Guerrero juga ingin Juventus kembali menunjukkan identitas permainan melalui penguasaan bola, tekanan cepat, dan energi tinggi.

Penyerang Juventus, Alba Redondo, menegaskan timnya harus menjaga konsistensi setelah kemenangan dramatis atas Inter.

"Kemenangan seperti itu memberikan kepercayaan diri besar. Namun, kami harus tetap membumi karena bermain setiap tiga hari dan perlu segera fokus pada tantangan berikutnya," ujar Redondo.