PONTIANAK POST - Ardon Jashari menjadi incaran enam klub dari Italia dan Inggris setelah kesulitan mendapatkan tempat utama di AC Milan, tetapi Rossoneri dikabarkan hanya bersedia melepas gelandang berusia 24 tahun itu dengan harga 35-40 juta euro.

Empat klub Serie A yang memantau situasinya adalah AS Roma, Juventus, Atalanta, dan Como, sedangkan dari Premier League terdapat Aston Villa serta Nottingham Forest.

Laporan media Swiss 4-4-2.ch yang dikutip SempreMilan pada Selasa, 17 November 2026, menyebut keenam klub tersebut serius mempertimbangkan perekrutan pemain tim nasional Swiss itu.

Advertisement Situasi Jashari menarik perhatian karena belum mendapatkan peran reguler sejak bergabung dengan Milan dari Club Brugge, meskipun klub telah mengeluarkan dana lebih dari 30 juta euro untuk merekrutnya.

Enam Klub Pantau Situasi Ardon Jashari

Persaingan mendapatkan Jashari berpotensi semakin ramai menjelang bursa transfer Januari 2027.

AS Roma, Juventus, Atalanta, dan Como menjadi empat klub Italia yang disebut tertarik mendatangkan gelandang tersebut.

Sementara itu, Aston Villa dan Nottingham Forest menjadi dua wakil Inggris yang terus memantau perkembangannya.

Ketertarikan tersebut tidak terlepas dari kualitas Jashari sebagai gelandang yang memiliki pengalaman bermain di level klub dan internasional.

Ia juga baru saja menunjukkan performa positif bersama tim nasional Swiss ketika tampil dalam kemenangan 4-0 atas Skotlandia.

Dalam pertandingan tersebut, Jashari dipercaya menjadi starter dan mendapatkan penilaian positif atas penampilannya.