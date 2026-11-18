PONTIANAK POST – Pertandingan Manchester United Women kontra Everton Women menjadi salah satu duel menarik dalam lanjutan fase grup Subway Players Cup, Rabu (18/11/2026).

Kedua tim sama-sama mengantongi empat kemenangan dari empat pertandingan.

Artinya, laga di Leigh Sports Village ini mempertemukan dua tim dengan rekor sempurna. Salah satu catatan kemenangan tersebut berpotensi terhenti.

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Laporan Sky Sports menyebutkan, pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 19.00 waktu Inggris.

Manchester United datang dengan produktivitas tinggi setelah mencetak 23 gol dalam empat laga Players Cup.

Advertisement Sementara itu, Everton tampil solid dengan catatan 12 gol dan hanya sekali kebobolan.

Kedua tim juga sudah bertemu di Women's Super League pada 31 Oktober lalu. Pertandingan tersebut berakhir tanpa gol.

Skuad asuhan Eva Olid sedang berada dalam tren positif. Mereka tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir di semua kompetisi menjelang duel ini.

Kemenangan 2-0 atas Crystal Palace pada 14 November menjadi modal tambahan bagi Manchester United.

Klub tersebut juga berpeluang mencatatkan rekor 13 pertandingan tanpa kekalahan jika mampu menghindari kekalahan dari Everton.