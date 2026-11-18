Manchester United Women vs Everton: Duel Dua Tim Sempurna, Satu Rekor Tak Terkalahkan Terancam
PONTIANAK POST – Pertandingan Manchester United Women kontra Everton Women menjadi salah satu duel menarik dalam lanjutan fase grup Subway Players Cup, Rabu (18/11/2026).
Kedua tim sama-sama mengantongi empat kemenangan dari empat pertandingan.
Artinya, laga di Leigh Sports Village ini mempertemukan dua tim dengan rekor sempurna. Salah satu catatan kemenangan tersebut berpotensi terhenti.
Baca Juga: Prediksi Juventus vs OH Leuven: Alba Redondo Kirim Pesan Tegas Jelang Duel Liga Champions Wanita
Laporan Sky Sports menyebutkan, pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 19.00 waktu Inggris.
Manchester United datang dengan produktivitas tinggi setelah mencetak 23 gol dalam empat laga Players Cup.
Sementara itu, Everton tampil solid dengan catatan 12 gol dan hanya sekali kebobolan.
Kedua tim juga sudah bertemu di Women's Super League pada 31 Oktober lalu. Pertandingan tersebut berakhir tanpa gol.
Baca Juga: Bursa Transfer Arsenal: Buru David Boly, Bek Muda PSG yang Cetak Gol pada Debut Liga Champions
Skuad asuhan Eva Olid sedang berada dalam tren positif. Mereka tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir di semua kompetisi menjelang duel ini.
Kemenangan 2-0 atas Crystal Palace pada 14 November menjadi modal tambahan bagi Manchester United.
Klub tersebut juga berpeluang mencatatkan rekor 13 pertandingan tanpa kekalahan jika mampu menghindari kekalahan dari Everton.