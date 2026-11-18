PONTIANAK POST – Liverpool Women membawa modal positif saat bertandang ke markas Nottingham Forest Women dalam lanjutan fase grup Subway Players Cup, Rabu (18/11/2026).

Pertandingan di The City Ground dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 waktu Inggris atau Kamis (19/11/2026) pukul 02.00 WIB.

The Reds datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Mereka menaklukkan Aston Villa 4-1 pada 11 November, kemudian mengalahkan Brighton & Hove Albion 3-0 pada 14 November.

Kemenangan atas Brighton juga menjadi catatan penting karena Liverpool mampu mencetak tiga gol tanpa kebobolan. Beata Olsson mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut.

Advertisement Pelatih Liverpool, Gareth Taylor, menilai kontribusi para pemain dalam dua pertandingan terakhir sangat positif.

“Untuk mencetak tujuh gol melawan lawan seperti itu merupakan sesuatu yang mengesankan bagi kami,” kata Taylor dalam kolom yang dipublikasikan situs resmi Liverpool.

Ia juga menyoroti peningkatan penyelesaian akhir serta pertahanan timnya.

Menurut Taylor, kemenangan atas Brighton menjadi hasil yang sangat baik setelah tim menjalani jadwal pertandingan padat.

Taylor memastikan Liverpool akan menghadapi Nottingham Forest lebih dahulu sebelum bertemu Chelsea pada akhir pekan. Ia juga membuka kemungkinan melakukan rotasi pemain.