PONTIANAK POST – Sandy Baltimore akan menghadapi momen istimewa saat Chelsea Women menjamu Paris Saint-Germain (PSG) dalam lanjutan Liga Champions Wanita, Rabu (18/11/2026).

Pemain asal Prancis itu akan berhadapan dengan klub yang membesarkan namanya.

Baltimore menghabiskan sembilan tahun bersama PSG sebelum bergabung dengan Chelsea pada 2024.

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Baltimore mengaku Paris dan PSG memiliki peran besar dalam perjalanan karier serta kehidupannya.

“Saya tumbuh di Paris, saya lahir di sana, jadi saya tumbuh bersama PSG. Mereka adalah tim pertama saya dan pengalaman di sana sangat baik,” kata Baltimore seperti dikutip dari situs resmi Chelsea.

Advertisement Ia bergabung dengan PSG ketika berusia 15 tahun. Setelah memperkuat tim U-19, Baltimore mendapat kesempatan berlatih bersama tim utama pada usia 16 atau 17 tahun.

Selama membela PSG, Baltimore meraih satu gelar liga dan tiga trofi piala domestik. Ia juga menjadi bagian dari tim yang mencapai final Liga Champions Wanita 2017.

“Saya belajar banyak hal tentang sepak bola dan diri saya sendiri di Paris, tentang perempuan, tumbuh dewasa, serta berkembang sebagai pribadi,” ujarnya.

Menurut Baltimore, meninggalkan kota kelahirannya bukan keputusan yang sulit. Ia ingin mendapatkan pengalaman baru dan meningkatkan kemampuan bersama klub berbeda.

“Tujuan saya adalah berkembang, berubah, dan mengambil kesempatan lain untuk maju dalam karier serta sebagai perempuan. Karena itu, saya senang datang ke sini,” tuturnya.