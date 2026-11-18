PONTIANAK POST – Manchester City Women mendapat kabar baik setelah banding atas kartu merah Ayaka Yamashita dikabulkan.

Hukuman larangan bermain satu pertandingan yang semula dijatuhkan kepada kiper asal Jepang tersebut resmi dicabut.

Keputusan itu diumumkan Manchester City melalui pernyataan resmi klub pada Rabu (18/11/2026).

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Klub menyatakan klaim wrongful dismissal atau pengusiran yang keliru telah berhasil.

Yamashita sebelumnya menerima kartu merah langsung ketika Manchester City menghadapi Chelsea Women di Stamford Bridge, Sabtu (14/11/2026).

Advertisement Insiden terjadi pada menit ke-75. Ia keluar dari kotak penalti untuk menghentikan serangan Alyssa Thompson, tetapi gagal menyentuh bola dan menjatuhkan penyerang Chelsea tersebut.

Wasit menilai tindakan itu menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas. Manchester City pun harus menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Dalam pernyataan resminya, Manchester City mengonfirmasi hukuman satu pertandingan Yamashita telah dihapus setelah banding klub diterima.

“Keputusan tersebut kini telah dibatalkan setelah klub berhasil mengajukan klaim pengusiran yang keliru,” demikian pernyataan Manchester City.

Pencabutan hukuman membuat Yamashita tersedia untuk dipilih dalam pertandingan berikutnya melawan Tottenham Hotspur, Minggu (22/11/2026).