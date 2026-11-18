PONTIANAK POST - Timnas U17 Indonesia memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 setelah mengalahkan Afghanistan 4-0 pada laga ketiga Grup A Kualifikasi Piala Asia U17 2027 di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Selasa (17/11/2026).

Meski sudah lolos, pelatih David Nascimento menegaskan Garuda Muda tidak boleh kehilangan fokus karena masih harus menghadapi tuan rumah Myanmar pada pertandingan terakhir, Jumat (20/11/2026).

Pelatih asal Portugal itu meminta para pemain tetap menunjukkan keseriusan sebagai bagian dari tim nasional Indonesia.

Advertisement "Tidak, perjuangan kami belum selesai. Kami sangat senang karena pada pertandingan sebelumnya sudah mengetahui bahwa kami lolos. Namun, kami harus memastikan bahwa kami adalah tim nasional," kata Nascimento seusai pertandingan melawan Afghanistan, dikutip dari ANTARA.

"Kami tidak bisa begitu saja membiarkan sebuah pertandingan berlalu. Kami akan kembali fokus," tambahnya.

Advertisement Nascimento Minta Garuda Muda Tetap Fokus

Nascimento mengatakan keberhasilan mengamankan tiket Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan menjadi kebahagiaan bagi seluruh anggota tim.

Namun, ia meminta para pemain segera mengalihkan perhatian ke pertandingan terakhir menghadapi Myanmar.

Menurut Nascimento, Indonesia harus tetap menjaga standar permainan meskipun hasil melawan Afghanistan sudah memastikan kelolosan.

"Kami adalah tim nasional Indonesia. Kami harus kembali bangkit pada pertandingan keempat," ujarnya.

Timnas U17 Indonesia dijadwalkan kembali menjalani latihan pada Rabu (18/11/2026) untuk mempersiapkan pertandingan melawan Myanmar.