PONTIANAK POST – Chelsea Women mendapat kabar beragam menjelang menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) dalam lanjutan Liga Champions Wanita.

Pelatih Sonia Bompastor memastikan Melvine Malard dan Lauren James belum bisa dimainkan, tetapi Kadeisha Buchanan dan Giulia Dragoni sudah kembali tersedia.

Malard mengalami cedera hamstring ketika Chelsea menang 1-0 atas Manchester City pada Sabtu (14/11/2026).

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Penyerang tersebut dipastikan absen dalam dua pertandingan terakhir Chelsea sebelum jeda internasional.

“Melvine mengalami cedera saat pertandingan terakhir melawan Man City sehingga dia tidak akan tersedia untuk dua laga tersisa dalam periode ini,” kata Bompastor dikutip dari situs resmi Chelsea.

Advertisement Ia menjelaskan, kondisi Malard akan dievaluasi kembali sekitar sepuluh hari mendatang. Pemeriksaan selama jeda internasional diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai lama pemulihannya.

Di tengah kabar absennya Malard, Chelsea mendapat tambahan kekuatan. Buchanan dinyatakan pulih dan siap dimainkan setelah sempat ditarik keluar saat melawan Manchester City.

“Kadeisha baik-baik saja setelah akhir pekan. Dia tersedia untuk pertandingan besok dan bisa berlatih secara normal hari ini,” ujar Bompastor.

Dragoni juga kembali masuk skuad setelah absen pada pertandingan sebelumnya. Namun, Manaka Matsukubo belum siap tampil melawan PSG.

“Giulia sudah kembali ke skuad. Manaka belum akan masuk skuad besok, tetapi dia sudah semakin dekat untuk kembali berlatih dan bergabung dengan tim,” jelasnya.