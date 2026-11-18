PONTIANAK POST – Manchester City Women belum akan memainkan Vivianne Miedema saat menghadapi BK Häcken pada lanjutan Liga Champions Wanita, Rabu (18/11/2026).

Pelatih Andrée Jeglertz memilih tidak mengambil risiko setelah penyerang asal Belanda itu baru kembali bermain usai absen panjang.

Keputusan tersebut diambil untuk memastikan proses pemulihan Miedema berjalan dengan baik.

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Man City ingin menghindari kemungkinan cedera kambuh yang dapat mengganggu kiprahnya sepanjang musim.

Miedema sebelumnya tampil sekitar 30 menit ketika Manchester City menghadapi Chelsea di Women's Super League (WSL) akhir pekan lalu. Penampilan itu menjadi penampilan pertamanya di kompetisi liga sejak Maret.

Advertisement Jeglertz mengatakan kondisi Miedema menunjukkan perkembangan positif. Namun, tim pelatih tetap perlu mengatur beban latihan dan pertandingan secara hati-hati setelah sang pemain kembali merumput.

“Dia sudah lama absen. Kami membutuhkan dia bersama kami,” kata Jeglertz dikutip dari situs resmi Manchester City.

“Dia sedang berlatih dan memulihkan diri setelah bermain 30 menit. Namun, dia jelas berada di jalur yang tepat,” lanjutnya.

Pelatih asal Swedia itu menegaskan Man City harus cermat dalam mengelola kondisi Miedema selama beberapa pekan ke depan.

“Kami harus cerdas dalam mengelola kondisinya pada pekan-pekan ini. Musim masih panjang, jadi kami harus melakukan semuanya dengan benar, setiap hari dan setiap pekan,” ujarnya.