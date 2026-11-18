PONTIANAK POST – Cristiano Ronaldo semakin dekat dengan salah satu pencapaian paling bersejarah dalam karier sepak bolanya.

Kapten Al Nassr itu kini mengoleksi 985 gol sepanjang karier profesional dan hanya membutuhkan 15 gol lagi untuk mencapai angka 1.000.

Peluang Ronaldo menambah koleksi gol terbuka dalam lima pertandingan Roshn Saudi League yang tersisa hingga akhir 2026.

Advertisement Rangkaian laga tersebut menjadi perhatian karena ia berpeluang mendekati tonggak sejarah sebelum kalender berganti tahun.

Berdasarkan catatan Saudi Pro League (SPL) yang dirilis Selasa (17/11/2026), Ronaldo mencapai 985 gol setelah mencetak hattrick ketika Al Nassr mengalahkan Al Kholood.

Advertisement Tambahan tiga gol itu membuatnya mengoleksi tujuh gol dalam 10 pertandingan liga musim ini.

Catatan tersebut masih sejalan dengan produktivitasnya dalam dua musim sebelumnya. Ronaldo mencetak 25 gol pada satu musim dan 28 gol pada musim berikutnya bersama Al Nassr.

Al Hazem Jadi Lawan dengan Rekor Terbaik

Dari lima calon lawan berikutnya, Al Hazem menjadi tim yang paling sering dibobol Ronaldo jika dilihat dari rasio gol. Ia mencetak empat gol dalam tiga pertemuan, atau rata-rata 1,33 gol per pertandingan.

Al Nassr dijadwalkan menghadapi Al Hazem pada 28 November. Pertandingan ini dinilai berpotensi menjadi kesempatan bagi Ronaldo untuk memperpendek jarak menuju 1.000 gol.

Namun, lawan lain juga memiliki catatan tersendiri. Ronaldo sudah mencetak tujuh gol dalam tujuh pertandingan melawan Al Shabab. Sementara itu, ia mengoleksi empat gol dalam enam pertemuan dengan Al Fayha.