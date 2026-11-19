PONTIANAK POST - Persib Bandung berpeluang mengamankan kemenangan kedua di Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027 saat menjamu Shan United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB (live RCTI dan Global TV).

Maung Bandung lebih diunggulkan berkat kualitas skuad, keuntungan bermain di kandang, serta modal kemenangan 3-1 atas Port FC pada pertandingan pembuka.

Namun, Shan United yang memiliki tujuh gelar Myanmar National League tetap berpotensi memberikan perlawanan, terutama melalui organisasi pertahanan dan serangan balik.

Advertisement Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persib untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga persaingan menuju fase berikutnya.

Persib Bandung Punya Modal Kemenangan atas Port FC

Persib Bandung mengawali perjalanan di Grup B dengan mengalahkan Port FC 3-1 pada 8 Oktober 2026.

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Hasil tersebut menempatkan tim asuhan Igor Tolic di posisi kedua klasemen sementara, di bawah Johor Darul Ta'zim yang unggul selisih gol.

Kemenangan atas Shan United menjadi penting agar Persib tetap berada dalam persaingan memperebutkan posisi teratas.

Kendati demikian, jadwal pertandingan yang padat berpotensi memengaruhi kebugaran pemain karena Persib juga harus menjaga konsistensi di kompetisi domestik.

Rotasi pemain bisa menjadi pilihan Igor Tolic, tetapi keseimbangan permainan tetap harus dipertahankan.

Marc Klok diperkirakan memiliki peran penting dalam mengatur tempo permainan dan mendistribusikan bola dari lini tengah.