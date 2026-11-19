PONTIANAK POST – Chelsea Women menyumbangkan enam pemain ke dalam skuad Timnas Putri Inggris untuk menghadapi Ukraina pada babak kedua play-off kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027.

Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah penjaga gawang muda Katie Cox yang mendapatkan panggilan perdana ke tim senior.

Dikutip dari situs resmi Chelsea, Cox menjadi pemain lulusan akademi The Blues berikutnya yang mendapat kesempatan memperkuat Lionesses.

Kiper berusia 20 tahun tersebut saat ini menjalani masa peminjaman bersama Nottingham Forest. Sebelumnya, dia pernah memperkuat Inggris di berbagai kelompok umur, mulai U-16 hingga U-23.

Selain Cox, lima pemain Chelsea lainnya yang dipanggil pelatih Sarina Wiegman adalah Hannah Hampton, Lucy Bronze, Keira Walsh, Lexi Potter, dan Aggie Beever-Jones.

Advertisement Hampton, Bronze, Walsh, dan Potter kembali mempertahankan tempat mereka setelah masuk dalam skuad sebelumnya.

Sementara itu, Beever-Jones mendapatkan kesempatan kembali memperkuat Inggris setelah sempat absen pada agenda internasional Oktober.

Potter juga menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Gelandang muda tersebut sebelumnya mencatatkan debut senior bersama Inggris pada pertandingan internasional periode Oktober.

Inggris akan menghadapi Ukraina dalam pertandingan dua leg babak kedua play-off kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027.

Pertandingan pertama dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember di Murcia, Spanyol. Selanjutnya, kedua tim bertemu kembali di Stadion Wembley pada 5 Desember 2026.