PONTIANAK POST – Timnas Putri Republik Irlandia kembali diperkuat Saoirse Noonan menjelang pertandingan krusial melawan Polandia dalam final play-off Piala Dunia Wanita 2027.

Pelatih Carla Ward mempertahankan sebagian besar pemain andalannya untuk memburu tiket ke Brasil.

Dikutip dari RTÉ Sport, Noonan kembali masuk skuad setelah absen pada pertandingan semifinal melawan Kazakhstan akibat cedera pergelangan kaki.

Penyerang Watford tersebut menggantikan Jess Ziu yang masih mengalami masalah cedera tulang kering. Pergantian itu menjadi satu-satunya perubahan dalam skuad Irlandia dibandingkan pertandingan sebelumnya.

Irlandia akan menghadapi Polandia dalam dua leg pertandingan penentuan. Leg pertama berlangsung di Gdansk pada Selasa, 1 Desember 2026.

Advertisement Selanjutnya, kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Aviva Stadium, Dublin, Sabtu, 5 Desember 2026.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan besar bagi Carla Ward untuk membawa Irlandia kembali tampil di Piala Dunia Wanita.

Jika berhasil lolos, Ward berpeluang menjadi pelatih keempat dalam sejarah sepak bola Irlandia yang mengantarkan tim nasional senior ke turnamen Piala Dunia.

Di kubu lawan, Polandia mengandalkan sejumlah pemain terbaiknya. Salah satu nama yang paling disorot adalah penyerang Barcelona, Ewa Pajor.

Pemain tersebut merupakan runner-up penghargaan Ballon d'Or Féminin dan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Irlandia.