PONTIANAK POST - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mewaspadai kekuatan fisik dan organisasi permainan Shan United menjelang pertandingan Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB (live Global TV dan RCTI).

Meski mengakui The Shan Warriors sebagai lawan tangguh, Tolic tetap optimistis Maung Bandung mampu mengamankan tiga poin di hadapan Bobotoh.

Di sisi lain, pelatih Shan United, Khaing U Aung, memastikan timnya tidak datang ke Bandung hanya untuk bertahan, melainkan berusaha mendapatkan hasil positif.

Advertisement Pernyataan kedua pelatih tersebut memperlihatkan pertandingan ini bukan sekadar adu kualitas pemain, tetapi juga pertarungan strategi untuk menguasai permainan.

Igor Tolic Waspadai Pertahanan dan Serangan Shan United

Dalam konferensi pers pralaga di Bandung, Rabu (18/11/2026), Tolic mengatakan Shan United memiliki organisasi pertahanan yang kompak dan mampu melibatkan banyak pemain ketika menyerang.

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"Shan adalah tim yang tidak mudah dikalahkan karena dalam bertahan mereka sangat kompak, sedangkan ketika menyerang mereka melibatkan banyak pemain," ujar Tolic sebagaimana diberitakan ANTARA.

Pelatih asal Kroasia itu menilai karakter permainan tersebut bisa menyulitkan Persib, terutama ketika berusaha membongkar pertahanan lawan.

Tolic juga telah mempelajari rekaman pertandingan Shan United untuk mengetahui pola permainan dan menyiapkan antisipasi.

Menurutnya, wakil Myanmar tersebut memiliki kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan situasi bola mati, serta ancaman melalui umpan panjang ke lini depan.

Karena itu, Persib harus menjaga konsentrasi dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengembangkan serangan.