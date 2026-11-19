PONTIANAK POST - Mauricio Pochettino membawa perubahan bersejarah di Manchester United dengan merekrut Silvia Tuya Vinas sebagai perempuan pertama yang masuk jajaran staf pelatih klub berjuluk The Red Devils tersebut.

Perempuan asal Spanyol berusia 46 tahun itu dipercaya menangani aspek kekuatan dan kebugaran pemain Manchester United, setelah sebelumnya bekerja bersama Pochettino di tim nasional Amerika Serikat.

Perekrutan Silvia Tuya menjadi salah satu perubahan dalam struktur kepelatihan Manchester United sejak kedatangan Pochettino.

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Silvia Tuya memiliki pengalaman di bidang kebugaran olahraga dan sebelumnya menjadi bagian dari tim kepelatihan timnas Amerika Serikat ketika Pochettino menjabat sebagai pelatih.

Pengalamannya tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pochettino untuk membawanya ke Old Trafford.

Kehadiran Silvia juga menjadi catatan tersendiri dalam sejarah Manchester United karena dia disebut sebagai perempuan pertama yang bergabung dalam jajaran staf pelatih klub.

Pochettino memberikan penilaian positif terhadap kemampuan Silvia dan meyakini kompetensinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

"Dia (Silvia Tuya) sosok yang menguasai bidangnya," kata Pochettino seperti dikutip Sports Illustrated.

Bekerja Bersama Putra Pochettino

Di Manchester United, Silvia akan bekerja bersama Sebastiano Pochettino, putra Mauricio Pochettino, yang juga terlibat dalam tim kepelatihan.

Selain keduanya, Pochettino turut didampingi Jesus Perez sebagai asisten pelatih dan Toni Jimenez yang bertugas menangani penjaga gawang.