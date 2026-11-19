PONTIANAK POST – Manchester City Women meraih kemenangan penting setelah menaklukkan BK Hacken Women dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Champions Wanita 2026/2027 di Nordic Wellness Arena, Rabu (18/11/2026).

Dua gol kemenangan tim asuhan Andree Jeglertz dicetak Lauren Hemp pada menit ke-55 dan Khadija 'Bunny' Shaw pada menit ke-77. Keduanya masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua.

Mengutip laporan Sky Sports, Manchester City kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah sepanjang babak pertama.

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Penampilan gemilang kiper Jennifer Falk juga membuat sejumlah peluang tim tamu gagal menghasilkan gol.

Jeglertz mengambil keputusan penting dengan memasukkan Hemp dan Shaw untuk meningkatkan daya serang.

Advertisement Keputusan tersebut langsung membuahkan hasil. Hemp membuka keunggulan setelah bola sapuan Emma Ostlund mengenai kakinya dan berbelok masuk ke gawang.

Hemp kemudian memberikan assist untuk gol kedua Shaw melalui serangan cepat yang diselesaikan penyerang asal Jamaika tersebut.

"Kami tahu pertandingan ini akan sulit karena mereka merupakan tim yang sangat terorganisasi dalam bertahan. Pada babak kedua, mereka mulai kelelahan dan kami mendapatkan lebih banyak ruang," kata Jeglertz seperti dikutip dari media resmi Manchester City.

Hemp dan Shaw pun mendapat apresiasi atas kontribusi mereka dalam mengubah jalannya pertandingan.



Pelatih BK Hacken Elena Sadiku mengaku kecewa dengan hasil pertandingan. Namun, dia menilai timnya sebenarnya mampu memberikan perlawanan.

"Sayangnya, gol pertama mereka tercipta melalui situasi yang sangat beruntung. Pada gol kedua, kami kembali dihukum karena tidak menjaga konsentrasi 110 persen," ujar Sadiku seperti dikutip dari Fotbollskanalen.