PONTIANAK POST – Real Madrid Women meraih kemenangan dramatis 3-1 atas Inter Milan Women dalam lanjutan Liga Champions Wanita 2026/2027 di Stadion Alfredo Di Stefano, Rabu (18/11/2026).

Sempat kehilangan keunggulan dan kesulitan membongkar pertahanan lawan, Real Madrid akhirnya memastikan tiga poin berkat dua gol Signe Bruun pada menit ke-85 dan 90+4.

Lineth Beerensteyn membuka keunggulan Madrid pada menit ke-28. Namun, Inter menyamakan kedudukan melalui Michela Cambiaghi pada menit 45+1.

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Pertandingan semakin sulit bagi Inter setelah Karolina Vilhjálmsdóttir menerima kartu merah pada menit ke-42 setelah wasit meninjau ulang pelanggarannya melalui VAR.



Meski unggul jumlah pemain, Real Madrid kesulitan menembus pertahanan Inter. Penampilan gemilang kiper Cecilía Rán Rúnarsdóttir berkali-kali menggagalkan peluang tuan rumah.

Pelatih Real Madrid, Pau Quesada, mengakui timnya membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan kemenangan.

Advertisement "Kami menciptakan banyak peluang bagus. Kami bahkan melepaskan 20 tembakan dari dalam kotak penalti dan dua kali membentur tiang," kata Quesada seperti dikutip dari ESPN.

Gelandang Andreia Jacinto juga mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya.

"Pertandingan ini sulit bagi kami. Namun, tim tidak menyerah sampai akhir. Kami pantas mendapatkan kemenangan," ujarnya seperti dikutip dari ESPN.

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Pelatih Inter David Sassarini menilai anak asuhnya memberikan perlawanan luar biasa meskipun bermain dengan 10 pemain.

"Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus dan mampu mengimbangi tim yang menjadi salah satu kekuatan terbaik Eropa. Sangat disayangkan kami harus bermain dengan 10 pemain," kata Sassarini seperti dikutip dari Inter TV.

Pencetak gol Inter, Michela Cambiaghi, juga mengapresiasi perjuangan timnya.