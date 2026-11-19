PONTIANAK POST - Chelsea Women meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Paris Saint-Germain (PSG) pada matchday kelima fase liga Liga Champions Wanita, Rabu (18/11/2026).

Gol Veerle Buurman pada menit ke-87 menjadi penentu kemenangan sekaligus mengangkat The Blues ke puncak klasemen sementara.

Hasil tersebut terasa penting bagi Chelsea karena mereka sempat kesulitan membongkar pertahanan PSG yang tampil disiplin sepanjang pertandingan.

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Kiper PSG, Katarzyna Kiedrzynek, berkali-kali menggagalkan peluang tuan rumah.

Chelsea tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat PSG.

Sejumlah peluang tuan rumah berhasil digagalkan kiper Katarzyna Kiedrzynek.

Advertisement Alyssa Thompson hampir membuka keunggulan menjelang turun minum. Namun, dua kali percobaannya dari jarak dekat masih mampu dihentikan Kiedrzynek.

PSG juga sempat memberikan ancaman melalui Merveille Kanjinga. Pada babak kedua, Hannah Hampton harus bekerja keras mengamankan gawang Chelsea setelah Kanjinga melepaskan tembakan pada menit ke-53.

Peluang terbaik PSG datang pada menit ke-74. Tara Elimbi Gilbert memperoleh ruang untuk menembak, tetapi bola masih melambung di atas mistar.

Chelsea terus menekan hingga memasuki menit-menit akhir. Kiedrzynek kembali melakukan penyelamatan penting dengan menggagalkan sundulan Sjoeke Nusken pada menit ke-86.

Namun, sepak pojok berikutnya menjadi awal petaka bagi PSG. Umpan Lucy Bronze membuat lini pertahanan tim tamu gagal mengamankan bola dengan sempurna. Buurman kemudian menyambar bola liar di depan gawang pada menit ke-87.