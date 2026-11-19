PONTIANAK POST – Juventus Women mengamankan kemenangan 2-0 atas OH Leuven pada matchday kelima fase liga Liga Champions Wanita, Rabu (18/11/2026).

Bermain di Stadion Vittorio Pozzo, Biella, Juventus tampil dominan sejak awal. Namun, rapatnya pertahanan tim tamu membuat tuan rumah harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk memecah kebuntuan.

Juventus langsung menekan sejak peluit pertama. Cecilia Salvai, Remina Chiba, Danique Noordman, dan Alba Redondo bergantian menciptakan peluang.

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Namun, kiper OH Leuven, Lowiese Seynhaeve, tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah percobaan tuan rumah. Hingga babak pertama berakhir, skor tetap 0-0.

Memasuki babak kedua, OH Leuven mulai berani keluar menyerang. Bahkan, Alixe Bosteels hampir membawa tim Belgia unggul pada menit ke-72 melalui tembakan jarak jauh yang membentur mistar gawang.

Advertisement Ancaman tersebut membuat pertandingan semakin terbuka. Juventus kembali meningkatkan tekanan untuk mencari gol kemenangan.



Kesabaran Juventus akhirnya terbayar pada menit ke-86. Annamaria Serturini yang baru masuk menggantikan Noordman berhasil memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Amaiur Sarriegi yang ditepis Seynhaeve.

Gol tersebut membuat Juventus unggul 1-0.

OH Leuven mencoba merespons, tetapi Juventus justru memastikan kemenangan pada menit ke-90+3.

Matilde Pavan menerima umpan terobosan Alba Redondo dan menuntaskannya dengan tembakan kaki kanan yang mengarah ke sudut bawah gawang. Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan selesai.



Pelatih Juventus, Isaac Guerrero, menyebut kemenangan tersebut sebagai hasil dari kerja keras dan keyakinan para pemain hingga pertandingan berakhir.

"Ini merupakan kemenangan yang diperjuangkan dengan keras. Kami mendominasi pertandingan, menciptakan banyak peluang berbahaya, tetapi tidak mampu mencetak gol pada babak pertama," ujar Guerrero, dikutip dari situs resmi Juventus.