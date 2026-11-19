PONTIANAK POST - Johor Darul Ta'zim (JDT) berpeluang mengalahkan Công An Hà Nội pada matchday kedua Grup B Shopee Cup 2026/2027 di Stadion Hàng Đẫy, Hanoi, Vietnam, Kamis (19/11/2026), pukul 19.30 WIB, meski harus menghadapi tekanan pendukung tuan rumah.

Pertandingan ini mempertemukan dua klub yang sama-sama mengawali kompetisi dengan kemenangan, tetapi JDT memiliki modal produktivitas gol lebih meyakinkan setelah membantai Preah Khan Reach Svay Rieng 6-0.

Sementara itu, Công An Hà Nội mengamankan kemenangan 1-0 atas Lion City Sailors dalam pertandingan pembuka.

Advertisement Kedua tim sama-sama mengincar tambahan tiga poin untuk memperkuat posisi dalam persaingan Grup B.

JDT datang dengan ambisi mempertahankan posisi teratas, sedangkan wakil Vietnam berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.

Advertisement Berdasarkan analisis performa terkini, kualitas pemain, serta sejumlah prediksi dan model statistik sepak bola, JDT sedikit lebih diunggulkan.

Namun, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena Công An Hà Nội memiliki organisasi permainan yang cukup solid.

Công An Hà Nội Punya Modal Lima Pertandingan Tanpa Kekalahan

Công An Hà Nội bukan lawan yang mudah ditaklukkan bagi JDT.

Klub asuhan Mano Pölking tersebut membawa catatan lima pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi menjelang pertemuan ini.

Salah satu hasil penting mereka adalah kemenangan 3-2 atas Shanghai Port dalam kompetisi antarklub Asia.