PONTIANAK POST – Manchester United Women melanjutkan tren impresif setelah mengalahkan Everton Women dengan skor 2-1 dalam lanjutan Subway Players Cup, Rabu (18/11/2026) malam waktu Inggris.

Kemenangan di Progress With Unity Stadium tersebut memperpanjang rekor tak terkalahkan Manchester United menjadi 13 pertandingan di seluruh kompetisi.

Hasil ini sekaligus memastikan pasukan Eva Olid melangkah ke perempat final Subway Players Cup meskipun masih menyisakan satu pertandingan fase grup.

Advertisement Baca Juga: Juventus Bungkam OH Leuven, Dua Gol Menit Akhir Pastikan Kemenangan Bianconere

Dua gol kemenangan Manchester United dicetak Mared Griffiths pada menit ke-36 dan Emma Watson pada menit 45+1.

Sementara itu, Everton hanya mampu membalas melalui Noémie Mouchon pada menit ke-47.



Manchester United tampil agresif sejak babak pertama. Griffiths membuka keunggulan setelah memanfaatkan umpan Jess Simpson.

Advertisement Menjelang turun minum, Watson menggandakan keunggulan melalui penyelesaian jarak dekat setelah menerima umpan Ella Toone.

Everton langsung memberikan perlawanan setelah jeda. Mouchon memperkecil ketertinggalan melalui umpan Hannah Cain.

Tim tamu bahkan hampir menyamakan kedudukan. Tendangan bebas Maz Pacheco membentur tiang gawang pada menit ke-57.

Namun, Manchester United mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.



Pelatih Manchester United, Eva Olid, mengaku sudah percaya timnya mampu bangkit setelah mengalami awal musim yang sulit.

"Saya sudah mengatakan sebelumnya, setelah tampil buruk dalam dua pertandingan pertama, saya percaya kepada tim dan diri sendiri. Saya tahu kami bisa mengubah situasi," ujar Olid seperti dikutip dari situs resmi Manchester United.