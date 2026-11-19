PONTIANAK POST – Liverpool Women tampil perkasa saat bertandang ke markas Nottingham Forest Women dalam lanjutan Subway Players Cup.

The Reds menang telak 4-1 di City Ground, Rabu (18/11/2026) malam waktu Inggris.

Mia Enderby menjadi bintang kemenangan Liverpool setelah mencetak dua gol. Beata Olsson turut menyumbangkan satu gol, sedangkan satu gol lainnya tercipta melalui gol bunuh diri kiper Nottingham Forest, Georgie Ferguson.

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Sementara itu, Nottingham Forest hanya mampu membalas melalui Deanne Rose pada menit ke-84.



Pertandingan baru berjalan 11 menit ketika kiper Nottingham Forest, Emily Batty, menerima kartu merah.

Dia diusir wasit setelah melakukan pelanggaran terhadap Beata Olsson yang memiliki peluang mencetak gol.

Advertisement Liverpool langsung memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Mia Enderby membuka keunggulan pada menit ke-20 setelah menerima umpan Marie Höbinger.

Olsson kemudian menggandakan skor pada menit ke-40. Keunggulan Liverpool semakin besar setelah Ferguson melakukan gol bunuh diri pada menit 45.

Memasuki babak kedua, Liverpool tetap mendominasi permainan. Enderby mencetak gol keduanya pada menit ke-69 melalui penyelesaian apik setelah kembali menerima umpan Höbinger.

Forest akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui Deanne Rose enam menit menjelang pertandingan berakhir.

Namun, gol tersebut tidak mampu menghindarkan tuan rumah dari kekalahan dengan skor telak 1-4.



Pelatih Liverpool, Gareth Taylor, mengapresiasi penampilan Enderby yang tampil tajam sepanjang pertandingan.