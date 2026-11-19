PONTIANAK POST – Tottenham Hotspur Women tampil menggila saat menjamu Leicester City Women dalam lanjutan Subway Players Cup, Rabu (18/11/2026) malam waktu Inggris. Spurs menghancurkan tim tamu dengan skor telak 7-0.

Bermain di Brisbane Road, Tottenham langsung menunjukkan dominasi sejak menit awal. Olivia Holdt dan Lenna Gunning-Williams menjadi bintang kemenangan setelah masing-masing mencetak dua gol.

Empat gol bahkan sudah tercipta sebelum pertandingan berjalan 20 menit.

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Olivia Holdt membuka keunggulan Tottenham pada menit kelima melalui sundulan memanfaatkan umpan Julie Blakstad.

Lenna Gunning-Williams kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-11 setelah menerima umpan terobosan Holdt.

Empat menit berselang, Gunning-Williams kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini, dia menyelesaikan umpan silang Holdt dengan tendangan voli.

Advertisement Holdt melengkapi pesta gol babak pertama melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-19. Tottenham menutup paruh pertama dengan keunggulan 4-0.

Memasuki babak kedua, dominasi tuan rumah berlanjut. Signe Gaupset mencetak gol kelima pada menit ke-49.

Julie Blakstad menambah keunggulan menjadi 6-0 pada menit ke-58, sebelum Shekiera Martinez memastikan kemenangan 7-0 melalui gol pada menit ke-88.

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Pelatih Tottenham, Martin Ho, membawa timnya tampil dominan dalam pertandingan tersebut.

Laporan resmi Tottenham Hotspur menunjukkan, Spurs mencatatkan 82 persen penguasaan bola pada babak pertama serta menghasilkan 12 tembakan tepat sasaran, sementara Leicester tidak mampu mencatatkan satu pun.

Kemenangan ini membawa Tottenham mengoleksi 11 poin dan menempati posisi keenam klasemen sementara fase liga Subway Players Cup.