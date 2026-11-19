PONTIANAK POST - Mauricio Pochettino mulai menjalankan tugas sebagai pelatih Manchester United dengan tantangan besar, yakni mengangkat performa tim yang terpuruk di zona degradasi Liga Inggris menjelang pertandingan melawan Liverpool di Anfield, Minggu (22/11/2026) pukul 23,30 WIB.

Pelatih asal Argentina itu tiba di Manchester pada Rabu (18/11/2026), setelah menyelesaikan tugas terakhirnya bersama tim nasional Amerika Serikat.

Pengalaman Pochettino menangani Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea, dan Amerika Serikat memberikan gambaran mengenai pendekatan yang kemungkinan diterapkannya di Old Trafford.

Advertisement Pola yang terlihat dari empat pengalaman tersebut adalah kepercayaan kepada pemain yang tersedia, pengembangan kemampuan individu, serta penekanan pada tanggung jawab kolektif.

Pochettino juga cenderung tidak langsung menuntut perekrutan besar-besaran ketika memulai pekerjaan di klub baru.

Advertisement Namun, pendekatan tersebut bukan jaminan keberhasilan karena pengalaman di PSG dan Chelsea menunjukkan bahwa membangun tim membutuhkan lebih dari sekadar filosofi permainan.

Pengalaman Tottenham hingga Chelsea

Ketika ditunjuk sebagai pelatih Tottenham pada 2014, Pochettino mewarisi tim yang membutuhkan stabilitas setelah mengalami pergantian pelatih dari Andre Villas-Boas ke Tim Sherwood.

Dalam konferensi pers pertamanya, ia menegaskan keyakinannya terhadap kualitas pemain yang sudah dimiliki Tottenham.

"Kami memiliki skuad yang luar biasa dengan pemain-pemain luar biasa," kata Pochettino, dilansir Sports Mole..

Ia juga menekankan pentingnya mengembangkan pemain yang tersedia dan membangun tim terbaik untuk bertanding.