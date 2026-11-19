PONTIANAK POST – Bayern Munich Women memburu kemenangan ketiga di fase liga UEFA Women's Champions League 2026/2027 saat bertandang ke markas Austria Wien Women, Kamis (19/11/2026).

Pertandingan matchday kelima ini berlangsung di Franz-Horr-Stadion, Wina, Austria, mulai pukul 18.45 waktu setempat.

Bayern datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan VfL Wolfsburg 4-1.

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Tim asuhan José Barcala juga mencatatkan 10 kemenangan dari 10 pertandingan Bundesliga musim ini.

Sebaliknya, Austria Wien baru mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan Liga Champions. Meski demikian, mereka berpeluang mendapatkan dukungan lebih dari 8.500 penonton.



Pelatih Bayern, José Barcala, mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan tuan rumah.

Advertisement "Austria Wien merupakan tim yang sangat bagus. Mereka bermain satu lawan satu, sangat agresif, serta mampu membatasi ruang dan waktu lawan sejak awal," kata Barcala dikutip dari situs resmi Bayern Munich.

Pemain Bayern, Katharina Naschenweng, juga memperkirakan pertandingan berlangsung ketat.

"Kami mengharapkan pertandingan yang agresif. Austria kemungkinan memberikan tekanan sejak awal dan memperebutkan banyak duel. Kami harus tetap menjalankan rencana permainan," ujarnya.

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Kapten Austria Wien, Carina Wenninger, memiliki motivasi khusus karena pernah memperkuat Bayern selama 15 tahun dan mencatatkan 303 penampilan.

"Kami sangat senang mendapatkan pertandingan besar seperti ini. Kami harus menjalani hari yang luar biasa karena menghadapi lawan dengan kualitas sangat tinggi," kata Wenninger dikutip dari situs resmi Austria Wien.

Pelatih Stefan Kenesei turut mengapresiasi antusiasme suporter.