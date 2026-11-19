PONTIANAK POST – Arsenal Women akan menghadapi ujian berat saat menjamu OL Lyonnes pada matchday kelima fase liga Liga Champions Wanita 2026/2027, Kamis (19/11/2026) malam waktu setempat.

Pertandingan di Meadow Park, Borehamwood, Inggris, ini menjadi kesempatan bagi Arsenal untuk memperbaiki posisi sekaligus menguji kekuatan salah satu tim terkuat Eropa.

Arsenal mengoleksi delapan poin dari empat pertandingan. Sementara itu, Lyon berada di puncak klasemen dengan 10 poin dan belum terkalahkan.

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Pelatih Arsenal, Renée Slegers, mengakui Lyon memiliki kualitas individu dan kecepatan yang dapat merepotkan pertahanan timnya.

"Lyon merupakan tim yang sangat atletis. Mereka memiliki banyak pemain cepat. Kami harus mampu mengelola ancaman tersebut, bertahan dengan baik, serta memastikan pemain berada di posisi yang tepat," kata Slegers, dikutip dari laman resmi UEFA.

Slegers juga ingin Arsenal lebih banyak menguasai bola dibandingkan dua pertandingan sebelumnya.

Advertisement "Kami ingin memainkan permainan sendiri. Ambisi kami adalah menghabiskan lebih banyak waktu menguasai bola. Itu juga membantu pertahanan karena ketika menguasai bola, secara otomatis kami tidak sedang bertahan," ujarnya.

Gelandang Arsenal, Frida Maanum, turut mengakui kualitas lawannya.

"Lyon jelas memiliki banyak pemain berkualitas. Kami sudah beberapa kali menghadapi mereka, tetapi saya sangat menyukai pertandingan seperti ini. Kami harus mengingat kualitas yang dimiliki tim sendiri dan menunjukkannya," kata Maanum.

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Di kubu lawan, pelatih OL Lyonnes Jonatan Giráldez juga memperkirakan pertandingan berlangsung sulit.

"Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Arsenal memiliki banyak pemain berkualitas, baik yang mampu bermain di ruang sempit maupun menyerang melalui kombinasi cepat," kata Giráldez.