PONTIANAK POST - Mauricio Pochettino mendapat peluang memperkuat Manchester United dengan merekrut gelandang serang Como, Nico Paz, yang kini menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa menjelang bursa transfer Januari 2027.

Pemain berusia 22 tahun itu kembali menunjukkan kualitasnya bersama tim nasional Argentina dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak 7-0 atas Kosta Rika pada pertandingan persahabatan selama jeda internasional.

Menurut laporan Sports Mole, kedatangan Pochettino sebagai pelatih Manchester United berpotensi menjadi keuntungan dalam perburuan Paz karena keduanya sama-sama berasal dari Argentina.

Advertisement Namun, MU harus menghadapi persaingan Arsenal, Chelsea, dan Paris Saint-Germain (PSG), sementara Real Madrid masih memiliki opsi untuk membawanya kembali ke Santiago Bernabeu.

Nico Paz Kirim Sinyal Lewat Penampilan Gemilang

Nico Paz tampil menonjol ketika Argentina mengalahkan Kosta Rika dengan skor 7-0.

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Gelandang Como tersebut membuka keunggulan Argentina melalui tembakan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut atas gawang.

Ia kemudian mencetak gol ketiga Argentina setelah melewati dua pemain lawan dan melepaskan tembakan menggunakan kaki yang bukan kaki dominannya.

Dalam pertandingan tersebut, Julian Alvarez dan pemain muda Franco Mastantuono juga masing-masing menyumbangkan dua gol.

Penampilan Paz kembali mengingatkan pendukung Manchester United terhadap kemampuannya mencetak gol jarak jauh ketika Como menghancurkan MU dengan skor 4-1 pada pertandingan Liga Champions bulan sebelumnya.

Paz telah mengoleksi enam gol dan delapan assist musim ini, dengan kontribusi langsung terhadap gol setiap 81 menit.