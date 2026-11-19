PONTIANAK POST – Barcelona Women bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Servette Women pada matchday kelima fase liga Liga Champions Wanita 2026/2027, Kamis (19/11/2026).

Pertandingan di Estadi Johan Cruyff, Barcelona, Spanyol, menjadi kesempatan bagi tim asuhan Pere Romeu untuk mengakhiri catatan dua hasil imbang beruntun.

Barcelona sebelumnya ditahan Arsenal 1-1 di Liga Champions, kemudian bermain imbang dengan Deportivo Abanca dengan skor serupa di kompetisi domestik.

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Meski demikian, Barcelona masih berada di posisi kedua klasemen dengan 10 poin dari empat pertandingan.

Mereka sudah mengoleksi 20 gol dan baru kebobolan tiga kali. Sementara Servette menempati peringkat ke-14 dengan tiga poin.



Pelatih Barcelona, Pere Romeu, mengingatkan timnya agar tidak meremehkan kekuatan lawan.

Advertisement Ia menilai Servette memiliki karakter permainan agresif, terutama ketika kehilangan bola.

"Besok mereka akan datang dengan penuh semangat, memberikan segalanya dan berusaha mendapatkan hasil sebanyak mungkin. Tentu saja, kami akan menghadapi kesulitan," kata Romeu dalam konferensi pers, dikutip dari Europa Press.

Romeu juga meminta anak asuhnya menguasai bola dengan baik dan lebih efektif ketika memasuki sepertiga akhir lapangan.

Gelandang Barcelona, Sydney Schertenleib, mengaku antusias menghadapi Servette karena mengenal sejumlah pemain klub Swiss tersebut.

"Saya mengenal empat atau lima pemain mereka. Saya sangat senang menghadapi Servette dan melihat perkembangan liga di negara saya," ujar Schertenleib.



Servette datang dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah dari Roma 1-2 pada pertandingan sebelumnya. Mereka baru meraih satu kemenangan di fase liga, yakni saat mengalahkan OH Leuven 5-1.