PONTIANAK POST – Benfica Women akan menjamu AS Roma Women dalam pertandingan penting matchday kelima fase liga Liga Champions Wanita 2026/2027, Kamis (19/11/2026) malam.

Duel di Estádio da Luz, Lisbon, Portugal, menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperkuat peluang melaju ke fase gugur.

Benfica saat ini mengoleksi enam poin dan menempati peringkat kesembilan. Sementara Roma berada di posisi ke-12 dengan empat poin.

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Kemenangan akan membawa Benfica mengumpulkan sembilan poin sekaligus memperlebar jarak dari Roma menjadi lima angka.



Pelatih Benfica, Ivan Baptista, menilai penguasaan bola menjadi faktor penting untuk mengatasi permainan Roma.

"Kedua tim sama-sama menyukai penguasaan bola dan menjadi lebih kuat ketika memiliki bola. Pertandingan ini akan menjadi pertarungan untuk menguasai permainan dan menentukan jalannya pertandingan," kata Baptista, dikutip dari situs resmi Benfica.

Advertisement Ia juga mengingatkan anak asuhnya agar mampu menghadapi tekanan tinggi Roma sejak fase awal pembangunan serangan.

Gelandang Benfica, Anna Csiki, yang pernah memperkuat Roma, mengaku sudah memahami karakter permainan mantan klubnya.

"Saya memiliki gambaran bagus tentang bagaimana mereka akan bermain. Namun, kami harus berkonsentrasi pada permainan sendiri. Jika semua pemain memberikan 100 persen dan mendapatkan dukungan suporter, saya yakin kami akan sangat bahagia pada akhir pertandingan," ujar Csiki.

Pelatih Roma, Giampiero Piovani, menyebut Benfica sebagai lawan tangguh, terutama ketika melancarkan serangan balik.

"Benfica merupakan tim yang sangat kuat dalam serangan balik. Mereka bermain di kandang sendiri dan memiliki dua pemain sayap yang sangat cepat. Kami harus berhati-hati," kata Piovani, dikutip dari wawancara kanal resmi Roma.