PONTIANAK POST - Manchester United (MU) dikabarkan masuk dalam persaingan mendapatkan striker Benfica, Vangelis Pavlidis, yang juga menjadi incaran Tottenham Hotspur dan Barcelona menjelang bursa transfer Januari 2027.

Pelatih MU Mauricio Pochettino disebut ingin memperkuat lini depan dengan mendatangkan penyerang produktif untuk meningkatkan ketajaman tim pada paruh kedua musim 2026/2027.

Laporan Sports Mole, Kamis (19/11/2026), menyebut Pavlidis masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan MU setelah tampil impresif bersama Benfica di Liga Portugal.

Advertisement Penyerang berusia 27 tahun asal Yunani itu telah mencetak 11 gol dalam 11 pertandingan liga musim ini.

Catatan tersebut membuat Pavlidis menjadi salah satu penyerang paling produktif di Eropa sekaligus menarik perhatian sejumlah klub besar.

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Menurut laporan CaughtOffside, Pavlidis masuk dalam daftar empat penyerang yang sedang dipantau Manchester United menjelang bursa transfer tengah musim.

Pochettino dikabarkan juga tertarik mendatangkan Victor Osimhen dari Galatasaray, tetapi transfer penyerang tim nasional Nigeria tersebut diperkirakan sulit terwujud karena tuntutan harga dan gaji yang tinggi.

Pochettino pernah menginginkan Osimhen ketika masih menangani Chelsea sehingga penyerang tersebut bukan nama baru dalam daftar incarannya.

Di tengah sulitnya mendatangkan Osimhen, Pavlidis dinilai sebagai alternatif menarik karena memiliki produktivitas gol yang menjanjikan.

Selain itu, penyerang yang pernah memperkuat AZ Alkmaar tersebut diyakini tertarik melanjutkan karier di Liga Inggris.