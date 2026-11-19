PONTIANAK POST - Real Madrid membuka peluang melepas Endrick secara permanen pada bursa transfer Januari 2027, dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 60-70 juta euro atau sekitar Rp1,1 triliun. Situasi tersebut membuka kesempatan bagi AC Milan untuk mendapatkan penyerang muda asal Brasil itu.

Laporan ESPN Brasil , Rabu (18/11/2026), menyebut Real Madrid tidak lagi mempertimbangkan opsi peminjaman untuk Endrick dan lebih terbuka terhadap negosiasi transfer permanen.

Nilai 60-70 juta euro menjadi harga yang diinginkan Real Madrid untuk melepas pemain berusia 20 tahun tersebut.

Advertisement Angka itu sejalan dengan laporan TNT Sports Brasil sebelumnya yang menyebut AC Milan sedang menyiapkan tawaran senilai 70 juta euro untuk memboyong Endrick ke San Siro.

Real Madrid Siapkan Klausul Pembelian Kembali

Meski membuka peluang penjualan, Real Madrid dikabarkan masih ingin mempertahankan kendali atas masa depan Endrick.

Menurut ESPN Brasil, Los Blancos mempertimbangkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer apabila sang pemain berkembang pesat bersama AC Milan.

Presiden Real Madrid Florentino Perez disebut masih memiliki penilaian tinggi terhadap Endrick dan tidak ingin kehilangan kesempatan untuk merekrutnya kembali jika performanya meningkat.

Klausul tersebut menjadi salah satu cara bagi Madrid untuk mengantisipasi kemungkinan menyesali keputusan melepas penyerang Brasil itu.

Dua Keuntungan AC Milan dalam Perburuan Endrick

ESPN Brasil mengungkapkan AC Milan memiliki dua keuntungan dalam upaya mendatangkan Endrick.

Keuntungan pertama berkaitan dengan agensi yang menaungi Endrick, ROC Nation, yang disebut memiliki hubungan baik dengan Gerry Cardinale, pemilik AC Milan.