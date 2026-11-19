PONTIANAK POST - Arsenal dan Chelsea dikabarkan memantau perkembangan Gabriel Rajkovic, pemain muda Norwegia berusia 15 tahun yang mencuri perhatian klub-klub elite Eropa setelah memecahkan rekor Martin Odegaard di kompetisi tertinggi Norwegia.

Pemain sayap milik Valerenga tersebut menjadi salah satu talenta muda paling diperhatikan setelah berhasil menembus tim senior meski usianya masih sangat muda.

Laporan CaughtOffside, Rabu (18/11/2026), menyebutkan Arsenal dan Chelsea telah menyusun laporan pemantauan khusus setelah mengikuti perkembangan Rajkovic sejak musim panas lalu.

Advertisement Kedua klub asal London itu bahkan dikabarkan mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan penampilannya ketika mencetak gol pertamanya di kompetisi Eliteserien melawan Bodo/Glimt pada Agustus 2026.

Meski demikian, persaingan mendapatkan tanda tangan pemain muda tersebut diperkirakan melibatkan sejumlah klub besar lainnya.

Advertisement Gabriel Rajkovic Pecahkan Rekor Martin Odegaard

Nama Rajkovic mulai mendapat perhatian luas setelah mencatatkan sejarah di Eliteserien, kasta tertinggi sepak bola Norwegia.

Dia menjadi pemain termuda yang pernah tampil di kompetisi tersebut setelah menjalani debut bersama Valerenga pada usia 15 tahun dan 20 hari.

Catatan itu melampaui rekor sebelumnya milik Martin Odegaard, kapten Arsenal yang lebih dahulu dikenal sebagai salah satu talenta terbesar Norwegia.

Menurut laporan TEAMtalk, Rajkovic sudah masuk radar sejumlah klub elite Eropa berkat perkembangan pesatnya bersama Valerenga.

Kemampuannya bermain di beberapa posisi menjadi salah satu keunggulan yang menarik perhatian pemandu bakat.