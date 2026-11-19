PONTIANAK POST - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membuka peluang Arlyansyah Abdulmanan dan Zanadin Fariz memperkuat skuad Garuda pada SEA Games 2027 di Malaysia setelah melihat perkembangan positif keduanya selama mengikuti pemusatan latihan di Bali.

Herdman menilai kedua pemain muda tersebut memiliki potensi untuk masuk kelompok pemain U-23 yang dipersiapkan menghadapi pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

Arlyansyah Abdulmanan yang saat ini memperkuat Persija Jakarta dan Zanadin Fariz dari Persik Kediri merupakan dua pemain muda yang mendapat perhatian John Herdman setelah menunjukkan perkembangan positif selama pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali.

Advertisement "Keduanya (Arlyansyah dan Zanadin) juga berpotensi masuk dalam kelompok pemain U-23 untuk SEA Games," kata Herdman dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Rabu (18/11/2026), seperti dikutip dari ANTARA.

Penampilan Positif di Pemusatan Latihan Timnas

Arlyansyah dan Zanadin merupakan dua dari 22 pemain yang dipanggil Herdman mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, pada 9-17 November 2026.

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Dalam agenda tersebut, skuad Garuda juga menjalani pertandingan uji coba tertutup menghadapi Bali United.

Pertandingan itu berakhir imbang 1-1, dengan Arlyansyah dan Zanadin berkontribusi langsung dalam proses terciptanya gol Timnas Indonesia.

Penampilan keduanya menjadi salah satu bahan evaluasi tim pelatih untuk melihat perkembangan kemampuan pemain setelah menjalani program latihan bersama tim nasional.

Herdman memberikan penilaian positif terhadap perkembangan dua pemain tersebut dan melihat masih ada ruang bagi keduanya untuk meningkatkan kualitas permainan.

"Masih banyak potensi yang bisa dikembangkan dari kedua pemain ini," ujar pelatih asal Inggris tersebut.