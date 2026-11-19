PONTIANAK POST - Portugal berpotensi menghadapi Spanyol, Belanda, atau Belgia pada perempat final UEFA Nations League 2026/2027 setelah delapan negara memastikan tiket ke babak delapan besar yang pengundiannya berlangsung di Nyon, Swiss, Jumat (20/11/2026).

Situasi tersebut membuat Portugal harus bersiap menghadapi salah satu tim kuat Eropa setelah finis sebagai juara Grup A4.

Sebaliknya, Inggris yang menjuarai Grup A3 dipastikan tidak akan bertemu Spanyol karena kedua negara berasal dari grup yang sama.

Advertisement Delapan Negara Lolos ke Perempat Final

Delapan negara yang memastikan tempat di perempat final berasal dari empat grup Liga A.

Prancis dan Belgia mewakili Grup A1, Jerman dan Belanda dari Grup A2, Inggris dan Spanyol dari Grup A3, serta Portugal dan Norwegia dari Grup A4.

Advertisement Baca Juga: John Herdman Buka Peluang Arlyansyah dan Zanadin Fariz ke SEA Games 2027 di Malaysia

Dalam pengundian, tim yang berasal dari grup yang sama tidak dapat saling berhadapan.

Dengan demikian, Portugal sebagai juara Grup A4 berpeluang menghadapi Belgia, Belanda, atau Spanyol yang berstatus runner-up grup masing-masing.

Inggris juga memiliki tiga kemungkinan lawan, yakni Belgia, Belanda, atau Norwegia.

Sementara itu, Prancis berpotensi menghadapi Belanda, Spanyol, atau Norwegia, sedangkan Jerman bisa bertemu Belgia, Spanyol, atau Norwegia.

Norwegia Lolos Dramatis, Haaland Jadi Penentu

Norwegia menjadi salah satu tim yang menarik perhatian setelah memastikan tiket perempat final melalui kemenangan dramatis pada pertandingan terakhir fase grup.